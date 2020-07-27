27 Июль 2020 2020-07-27T18:19:17+03:00

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Стало известно, что запрет на посещение лесов в Чувашии продлен до 13 августа 2020 года. А все из-за высокого класса пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Напомним, ограничения касаются прибывания людей на территории Алатырского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Кирского, Мариинско-Посадского, Опытного, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств. В них нельзя не только гулять, но и ездить на машине, а также проводить различные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU