Не смотрел по сторонам: в Чебоксарах сбили пешехода, который неожиданно вышел на дорогу

27 Июль 2020 2020-07-27T18:14:05+03:00

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Вечером в воскресенье, 26 июля, у дома №14 на улице Гузовского в Чебоксарах произошла авария. Там автомобиль "Лада Веста" сбил пешехода - 69-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.

Со слов водителя отечественной легковушки, пешеход шел по газону справа от дороги, но в какой-то момент резко вышел на проезжую часть, не посмотрев при этом по сторонам. Затормозить "Лада" не успела.

С места произошедшего пешеход с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU