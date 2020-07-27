Не смотрел по сторонам: в Чебоксарах сбили пешехода, который неожиданно вышел на дорогу
Пострадавшего увезли в больницу
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
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Вечером в воскресенье, 26 июля, у дома №14 на улице Гузовского в Чебоксарах произошла авария. Там автомобиль "Лада Веста" сбил пешехода - 69-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УГИБДД Чувашии.
Со слов водителя отечественной легковушки, пешеход шел по газону справа от дороги, но в какой-то момент резко вышел на проезжую часть, не посмотрев при этом по сторонам. Затормозить "Лада" не успела.
С места произошедшего пешеход с различными травмами был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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