В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

26 Июль 2020 2020-07-26T17:36:18+03:00

Число летальных случаев в республике выросло до 38

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Сегодня, 26 июля, стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали 79-летний мужчина из Набережных Челнов и 66-летняя женщина из Зеленодольского района.

Известно, что мужчина был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу еще 21 июня. Помимо коронавируса у него была диагностирована внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония. Течение болезни осложняли и хронические заболевания пациента. Он скончался на следующий день - 22 числа.

Женщина же была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ 5 июля. COVID-19 она переносила тяжело также из-за серьезных хронических заболеваний. 13 числа она скончался вследствие отека легких.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане скончались уже 38 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU