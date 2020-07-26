2020-07-26T17:36:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Число летальных случаев в республике выросло до 38
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 июля, стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали 79-летний мужчина из Набережных Челнов и 66-летняя женщина из Зеленодольского района.

Известно, что мужчина был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу еще 21 июня. Помимо коронавируса у него была диагностирована внебольничная двухсторонняя вирусная пневмония. Течение болезни осложняли и хронические заболевания пациента. Он скончался на следующий день - 22 числа.

Женщина же была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ 5 июля. COVID-19 она переносила тяжело также из-за серьезных хронических заболеваний. 13 числа она скончался вследствие отека легких.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане скончались уже 38 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Казани врачи помогли ребенку с редкой аномалией
В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек
В Йошкар-Оле состоялся турнир по пейнтболу, посвященный памяти погибшего сотрудника СОБР Дмитрия Логинова
В центре Казани иномарка насмерть сбила пешехода, которая переходила дорогу на “красный”
Пожарные спали 35-летнего казанца, чья квартира загорелась
В Ульяновской области нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика
В Татарстане скончались еще трое зараженных коронавирусом
Альберт Шигабутдинов попал в топ-9 российских миллиардеров, которые разбогатели во время пандемии коронавируса
В Казани на празднике «Я выбираю небо-2020» Росгвардия Татарстана примет участие в выставке
На присоединенных к Казани землях появится лыжно-биатлонный комплекс
Президент Татарстана анонсировал создание спецотдела по мониторингу терроризма в соцсетях
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов о #Суварстроит: «Мы делаем одно дело»
Не заметили друг друга: в Татарстане на Волге катер столкнулся с пловцом
С 7 августа 2020 года увеличат количество авиарейсов из Казани в Калининград
На фоне пандемии коронавируса бюджет Татарстана не дополучил минимум 31,6 миллиарда рублей
Праздник «Я выбираю небо-2020» в Казани 25 июля: программа мероприятий
Трех татарстанцев обвиняют в убийстве соседа и поджоге его машины
В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
В Татарстане фирма за сброс отходов на почву заплатит 40 тысяч рублей штрафа
В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги
В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей