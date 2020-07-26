В Казани врачи помогли ребенку с редкой аномалией

26 Июль 2020 2020-07-26T16:03:12+03:00

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С весны 2019 года у девочки из Татарстана начали развиваться зачатки молочных желез. Но уже в июне произошел их бурный рост. В итоге грудь опустилась до пупочной области. Родители ребенка насторожились и обратились за помощью к медикам. Из поликлиники по месту жительства их направили в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ).

Обследование пациентки проводилось не только в ДРКБ, но и на базе частного маммологического центра. После в дело вмешался коронавирус и операция была перенесена. На фоне заболевания у девочки развился кифоз – искривление позвоночника, постоянно беспокоили сильная головная боль и тяжесть при ходьбе. Как только эпидобстановка стабилизировалась, ее прооперировали.

– Операция прошла успешно, мы выполнили весь запланированный объем. Дальше ребенок будет жить полноценной жизнью, единственным минусом является то, что она не сможет кормить грудью. Если говорить о эстетике, то мы приложили максимум усилий, чтобы девушка ощущала себя девушкой. С возрастом грудь приобретёт свою естественную форму, – отметил заведующий хирургическим отделением ДРКБ Михаил Поспелов.

ИСТОЧНИК KP.RU