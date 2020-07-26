В Казани пожарные спасли из горящей квартиры двух человек
В субботу, 25 июля, в Казани загорелся дом №102 на улице Габдуллы Тукая. Возгорание произошло в 21.47 в одной из квартир пятиэтажки.
В горящей квартире оставались два человека, которых при помощи масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе спасли прибывшие на место пожарные
- В 21.56 пожар был локализован, в 22.02 открытое горение было ликвидировано, пострадавших нет, горел диван на площади 9 квадратных метров, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
Причина произошедшего выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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