Пожарные спали 35-летнего казанца, чья квартира загорелась

26 Июль 2020 2020-07-26T12:02:35+03:00

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Вечером в субботу, 25 июля, в Казани загорелся пятиэтажный дом №10 на улице Повстанческая. Возгорание происходило на втором этаже. В горящей квартире находился 35-летний мужчина.

- Прибывшие пожарные из горящей квартиры при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли мужчину, с отравлением продуктами горения он госпитализирован в 7-ю городскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU