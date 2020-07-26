Пожарные спали 35-летнего казанца, чья квартира загорелась
Вечером в субботу, 25 июля, в Казани загорелся пятиэтажный дом №10 на улице Повстанческая. Возгорание происходило на втором этаже. В горящей квартире находился 35-летний мужчина.
- Прибывшие пожарные из горящей квартиры при помощи маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли мужчину, с отравлением продуктами горения он госпитализирован в 7-ю городскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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