Альберт Шигабутдинов попал в топ-9 российских миллиардеров, которые разбогатели во время пандемии коронавируса
Аналитики Forbes подсчитали у кого из российских миллиардеров во время пандемии коронавируса (с середины марта до начала мая 2020 года) состояние росло самыми быстрыми темпами.
В этом рейтинге на девятом месте оказался татарстанец Альберт Шигабутдинов - советник гендиректора АО «ТАИФ». Его состояние за указанное время выросло на 44% и стало равно 1,44 миллиарда долларов США.
Список же по темпам роста благосостояния возглавил Леонид Богуславский с 2,8 миллиарда долларами США (прирост на 88%), на втором месте семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова - 18,6 миллиарда долларов США (прирост на 86%), а на третьем Олег Тиньков —2,6 миллиарда долларов США (прирост на 63%).
ИСТОЧНИК KP.RU