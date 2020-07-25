Альберт Шигабутдинов попал в топ-9 российских миллиардеров, которые разбогатели во время пандемии коронавируса

25 Июль 2020 2020-07-25T13:06:38+03:00

При составлении рейтинга учитывался не размер самого состояния, а темпы его роста. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Аналитики Forbes подсчитали у кого из российских миллиардеров во время пандемии коронавируса (с середины марта до начала мая 2020 года) состояние росло самыми быстрыми темпами.

В этом рейтинге на девятом месте оказался татарстанец Альберт Шигабутдинов - советник гендиректора АО «ТАИФ». Его состояние за указанное время выросло на 44% и стало равно 1,44 миллиарда долларов США.

Список же по темпам роста благосостояния возглавил Леонид Богуславский с 2,8 миллиарда долларами США (прирост на 88%), на втором месте семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова - 18,6 миллиарда долларов США (прирост на 86%), а на третьем Олег Тиньков —2,6 миллиарда долларов США (прирост на 63%).

ИСТОЧНИК KP.RU