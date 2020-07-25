На присоединенных к Казани землях появится лыжно-биатлонный комплекс

25 Июль 2020 2020-07-25T11:58:25+03:00

При этом он будет работать в круглогодичном режиме

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На присоединенных к Казани земельных участках Лаишевского района Татарстана идет строительство лыжно-биатлонного комплекса.

Напомним, закон о расширении границ столицы республики за счет района 21 июля подписал президент региона Рустам Минниханов. Интересно, что помимо строительства нового спортобъекта планов на эти земли у города пока нет.

Комплекс будет предназначен для занятий как любителей, так и профессионалов. Первый этап строительства должны завершить до начала зимнего сезона, ко второму и третьему этапу преступят уже в последующие годы.

Сам объект должен включить в себя два здания, в том числе с помещениями для проката лыж, тайминга, вакс-кабинами и конференц-залами. Протяженность же трассы, то есть круга, составит 5 километров, с шириной 12 метров зимой и 6 метров летом. Интересно, что трассу закатают в асфальт, чтобы без снега там можно было тренироваться на роликах.

К слову уже на первом этапе строительства там появится освещение, ограждение и система видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU