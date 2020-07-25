Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов о #Суварстроит: «Мы делаем одно дело»

Глава Лаишевского муниципального района Ильдус Зарипов и заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев совместно с руководством компании #Суварстроит совершили объезд строительных площадок жилых комплексов «Южный парк», Станция Спортивная» и «Времена года», входящих в так называемый «Лаишевский узел». Здесь на территории 113 га будет построено 87 домов площадью более 700 тыс. кв. м. Здесь будет проживать свыше 27 тыс. жителей.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено успешному опыту комплексного освоения территории на примере крупнейшего девелоперского проекта, лидера жилищного строительства Татарстана, компании #Суварстроит, который должен стать точкой роста как для Приволжского района города Казани, так и для Лаишевского муниципального района.

Ильшат Гимаев напомнил, что на днях Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2030 года», который предполагает строительство не менее 120 млн кв. метров жилья и означает, что за это время более 5 млн российских семей улучшат свои жилищные условия. Для решения этой задачи за два-три года по федеральной программе «Стимул» в республике должны быть созданы новые площадки под строительство жилья с уже подведенными инженерными коммуникациями. «Мы видим очень большие перспективы у «Лаишевского узла». Если будет решен вопрос с магистральными сетями, то в течение 5 лет здесь будет построено не менее 3 млн кв. метров жилья», - подчеркнул он.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов отметил, что компания #Суварстроит является лидером по вводу жилья не только в Казани, но и во всей республике. «У муниципалитета сложились прекрасные отношения с компанией, мы совместно работаем над созданием всей необходимой инфраструктуры, строим дороги, садики, сети, создаются рабочие места. На территории ЖК Южный парк строится муниципальный детский сад, открытие которого запланировано в этом году.

- Мы делаем одно дело – чтобы наши жители были обеспечены комфортабельным жильем, которое расположено на благоустроенной территории. И то, что делает в своих жилых комплексах #Суварстроит может быть примером для других застройщиков, которых мы также призываем применять комплексный подход к освоению территории, - отметил Зарипов.

Генеральный директор #Суварстроит Руслан Нурмухаметов отметил, что все жилые комплексы, возводимые компанией #Суварстроит, отличаются развитой социальной инфраструктурой. Нурмухаметов напомнил, что только за последний год на территории возводимых жилых комплексов была открыта современная школа с бассейном и четыре детских сада, работающих по современным методикам. В этом году в рамках нацпроекта «Демография» будут сданы еще 3 детских сада – в ЖК «Палитра», «Южный парк» и в «Залесном сити».

Коммерческий директор #Cуварстроит Эльвира Галяутдинова отметила большую помощь, которую сейчас оказывает государство девелоперам. В первую очередь речь идет о льготных ипотечных программах под низкую ставку, которые существенно стимулируют спрос на новые квартиры. «Сейчас у нас до 90% квартир реализуется по льготным госпрограммам. Низкие ставки стали хорошим подспорьем для покупателей. Тем более что они понимают, что действие льготных программ ограничено и надо успеть воспользоваться уникальным предложением до 1 ноября». Только в этом году на территории Лаишевского узла в ЖК Южный парк ключи получат около 700 семей. Следует отметить, что в компании хорошая практика, ключи передаются раньше установленного договором срока. Более того, активными темпами ведется освоение данной локации. К концу года запланирован старт продаж 5-ти домов 3 очереди ЖК «Южный парк» домов повышенной комфортности, два из которых планируется сдавать в чистовой отделке. В ЖК Станция спортивная запланирован старт продаж новых домов. В ЖК Времена года к концу года начнутся продажу 2 очереди 5ти этажных домов с лифтами с панорамным остеклением и собственными террасами и собственным теплым подземным паркингом, в который очень комфортно можно спуститься на лифте. Реализация новых очередей будет осуществляться сс применением эскроу-счетов», - подчеркнула она.

В жилых комплексах Лаишевского узла в 2020 году запланирована передача ключей от более чем 700 квартир, в которые заселятся около 1500 счастливых жителей.

Ильшат Гимаев добавил, что на сегодня в республике по льготной программе под 6,5% годовых было выдано ипотечных кредитов на сумму 4,6 млрд рублей. Он подчеркнул, что государство всегда поддерживало и будет дальше поддерживать таких ответственных девелоперов, как #Cуварстроит.

- Для нас это большое подспорье. Среди наших покупателей много семей с маленькими детьми и наличие рядом детского сада и школы является для них одним из факторов выбора жилого комплекса. В качестве примера он привел ЖК «Станция Спортивная», где детский сад был построен до начала ввода в эксплуатацию жилых домов. Мы сразу заметили большой всплеск интереса к этому жилью, - сказал Нурмухаметов.

Подытоживая выступления коллег, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКСХ РТ Ильшат Гимаев отметил, что компания #Суварстроит входит в Топ ведущих девелоперов России. «

- Компания серьезная, имеет планы развития на десять лет вперед, что есть далеко не у всех застройщиков. Подкрепляет эти планы соответствующий земельный портфель. А мы, государственные и муниципальные власти, должны помочь им с коммуникациями и социальной инфраструктурой, - подчеркнул Гимаев.