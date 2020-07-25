25 Июль 2020 2020-07-24T17:40:42+03:00

За последние 6 месяцев в местную казну поступило на 23% денег меньше, чем за прошлый подобный период.

Поэтому президент республики Рустам Минниханов заявил о необходимости принятию всех мер по мобилизации доходов в казну региона и в запланированных объемах

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На совещании на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета Татарстана за 1 полугодие 2020 года глава Минфина республики Радик Гайзатуллин сообщил, что за последние 6 месяцев в местную казну поступило 105,2 миллиарда налоговых и неналоговых рублей. Что меньше прошлого подобного периода на 23%. То есть на фоне пандемии коронавируса бюджет Татарстана не дополучил минимум 31,6 миллиарда рублей.

Основными причинами спада доходов министр назвал резкое снижение поступлений по налогу на прибыль.

Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, важно продолжать координировать работу всех ведомств для безусловного взыскания задолженности в бюджет. А именно надо принять все меры по мобилизации доходов в казну региона и в запланированных объемах.

Так, например, службе судебных приставов нужно активизировать работу с гражданами, продолжать совместные рейды с ГИБДД, а налоговой службе совместно с правоохранительными органами и прокуратурой необходимо активизировать работу по поиску собственников предприятий-банкротов и взыскания с них долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU