ГИБДД Татарстана и Госсовет республики за новый законопроект для электро-самокатов и сегвеев

На некоторые из них, к слову, нужно иметь водительские права категории М. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД Татарстана вместе с Госсоветом республики планируют создать отдельный законопроект по внесению изменений в правила дорожного движения. Причина тому неопределенный статус граждан, которые сейчас передвигаются на электро-самокатах или сегвеях. Для них похоже будет определен отдельный, как и от водителей, так и пешеходов, правовой статус. Ведь в отличии от последних на своих девайсах они могут развивать скорость до 70 км/ч.

Сейчас водители тех же электро-самокатов законом приравнены к пешеходам. А раз так, то они могут спокойно носиться по тротуарам, создавая опасность здоровью простых прохожих, считает начальник ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Нет, конечно, смертельных ДТП пока в регионе с такими девайсами не зарегистрировано, но по словам главного гаишника, нет, нет, а человек на электро-самокате выедет на проезжую часть наравне с автомобилями, причем иногда и на встречку.

К тому же Ленар Габдурахманов напоминает, что на ряд электрических транспортных средств из-за их мощности и скорости все-таки требуются водительские права категории М.