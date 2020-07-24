24 июля на казанском озере Лесное активисты с дайверами РГО собрали 30 мешков мусора
В эту пятницу, 24 июля, волонтеры регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан, аквалангисты Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова, активисты движения «Будет чисто» и представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан вышли на уборку прибрежной территории и дна озера Лесного. Результат – более 30 мешков собранного мусора.
Участники рассортировали все собранное на отдельные фракции: стекло, ПЭТ-бутылки, железо, алюминиевые банки и несортируемые отходы, которые передали на переработку.
Фото: РГО РТ
Пока волонтеры очищали лес и берег, аквалангисты погрузились на дно озера на глубину до 3 метров.
- В воде мусора немного, только у берега. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки и одноразовая посуда, – делится аквалангист Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова Максим Астахов.
Суммарно аквалангисты и волонтеры очистили более 60 тысяч квадратных метров территории леса и озера Лесное.
Отмечается, что акция прошла при поддержке Минэкологии Татарстана и стала третьей по счету в 2020 году. В ходе предыдущих экологических акций активисты очистили территорию Русско-Немецкой Швейцарии и пляжа Нижнее Заречье.
ИСТОЧНИК KP.RU