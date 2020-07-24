2020-07-24T16:03:14+03:00
Общество

24 июля на казанском озере Лесное активисты с дайверами РГО собрали 30 мешков мусора

В рамках это экологической акции аквалангисты также почистили и дно водоема [фото]
Поделиться:
Фото: РГО РТФото: РГО РТ
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 24 июля, волонтеры регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан, аквалангисты Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова, активисты движения «Будет чисто» и представители Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан вышли на уборку прибрежной территории и дна озера Лесного. Результат – более 30 мешков собранного мусора.

Участники рассортировали все собранное на отдельные фракции: стекло, ПЭТ-бутылки, железо, алюминиевые банки и несортируемые отходы, которые передали на переработку.

Фото: РГО РТ

Фото: РГО РТ

Пока волонтеры очищали лес и берег, аквалангисты погрузились на дно озера на глубину до 3 метров.

- В воде мусора немного, только у берега. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки и одноразовая посуда, – делится аквалангист Подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова Максим Астахов.

Суммарно аквалангисты и волонтеры очистили более 60 тысяч квадратных метров территории леса и озера Лесное.

Отмечается, что акция прошла при поддержке Минэкологии Татарстана и стала третьей по счету в 2020 году. В ходе предыдущих экологических акций активисты очистили территорию Русско-Немецкой Швейцарии и пляжа Нижнее Заречье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
В Татарстане фирма за сброс отходов на почву, заплатит 40 тысяч рублей штрафа
В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги
В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей
24 июля на казанском озере Лесное активисты с дайверами РГО собрали 30 мешков мусора
В Татарстане на заблудившегося водителя квадроцикла решили наказать за нарушение противопожарного режима
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
ГИБДД Татарстана и Госсовет республики за новый законопроект для электро-самокатов и сегвеев
И.о. главы Минэкономразвития Чувашии назначен Дмитрий Краснов
В Татарстане на чиновников Исполкома завели уголовное дело за несуществующий ремонт служебных BMW Х5 и Porsche Cayenne
В Казани на трассе к аэропорту хотят разрешить скорость до 100 км/ч
В Ульяновской области водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП и скрылся
В детсаду №2 Новочебоксарска работал сотрудник, зараженный коронавирусом
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Рустам Минниханов утвержден в качестве кандидата на выборы президента Татарстана 2020
«Я, конечно, экстремальный человек…»: Рустам Минниханов на встрече в Казани с пилотажной группой «Стрижи»
На 24 июля 2020 года в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом
С 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает суперсервис “Я школьник”
В Казани прокуратура ищет виновных в затоплении улиц после дождя
В Марий Эл 8-летняя девочка села за руль квадроцикла и попала в больницу
Из-за пандемии коронавируса родительские собрания в школах Татарстана могут пройти в онлайн-формате
За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек
Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой вкусной едой
В Казани нашли живой пенсионерку, которая вышла погулять с собакой и пропала