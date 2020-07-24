В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:56:50+03:00

Сначала она пыталась скрыться от полицейских, но ничего не вышло [фото]

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В Цивильском районе Чувашии автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110. На требование остановиться водитель легковушки никак не отреагировал, а напротив - попытался скрыться. Когда сотрудники ГИБДД все же догнали “десятку”, выяснилось, что за ее рулем находится пьяная женщина-водитель.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

Кроме водителя в салоне также находились двое ее детей в возрасте 1 года и 3 лет. А вот никаких детских удерживающих устройств в машине не оказалось.

Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии

- Очень страшно за малышей. Не позволяйте никому садиться за руль нетрезвыми, - напоминают в пресс-службе УГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU