В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей
В Цивильском районе Чувашии автоинспекторы заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110. На требование остановиться водитель легковушки никак не отреагировал, а напротив - попытался скрыться. Когда сотрудники ГИБДД все же догнали “десятку”, выяснилось, что за ее рулем находится пьяная женщина-водитель.
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
Кроме водителя в салоне также находились двое ее детей в возрасте 1 года и 3 лет. А вот никаких детских удерживающих устройств в машине не оказалось.
Фото: пресс-служба УГИБДД Чувашии
- Очень страшно за малышей. Не позволяйте никому садиться за руль нетрезвыми, - напоминают в пресс-службе УГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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