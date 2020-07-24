2020-07-24T16:56:56+03:00
Происшествия

Трех татарстанцев обвиняют в убийстве соседа и поджоге его машины

Свою вину признал пока только один из них
Лика ИСАЕВА
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Расследование уголовного дела еще продолжается.Расследование уголовного дела еще продолжается.Фото: Иван ПЕТРОВ
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В Альметьевске предъявили обвинение трем местным жителям по уголовным статьям: "Убийство", "Угон автомобиля" и "Укрывательство преступления".

Все произошло в июле 2020 года, когда в реке Степной Зай недалеко от поселка Нижняя Мактама нашли тело 42-летнего мужчины с 20 ножевыми ранениями. Личность его установили, как и то, что у него к тому же пропала и машина. Ее обгоревший остов нашли лишь через неделю, в 20 километрах от реки, в лесу, при помощи квадрокоптера. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре правоохранители вышли и на подозреваемых. Ими оказались 42-летний сосед убитого и двое его знакомых - 25-летний и 20 летний приятели. Выяснилось, что два соседа и один из молодых приятелей пьянствовали ночью 4 июля. По версии следствия, старшие мужчины поссорились и 42-летний хозяин зарезал гостя.

Затем на место происшествия был вызван еще один приятель, для помощи в сокрытии следов преступления. От тела избивались просто - упаковали в мешок и сбросили его с 3 этажа, зашли в квартиру потерпевшего, забрали ключи от автомобиля, на котором вывезли тело к реке и бросили в воду. Затем на легковушке выехали в лес, где спрятали ее. Вернулись к машине спустя несколько дней и сожгли ее, забрав перед этим магнитолу и аккумулятор.

- Свою вину сосед потерпевшего признал полностью, остальные – частично, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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