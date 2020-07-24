2020-07-24T15:51:07+03:00
Происшествия

В Татарстане на заблудившегося водителя квадроцикла решили наказать за нарушение противопожарного режима

Мужчина пьяным поехал кататься в лес и потерялся
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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В службу "112" позвонили родственники 53-летнего мужчины, проживающие в селе Коноваловка Мензелинского района республики. По словам обратившихся, он несколько часов назад отправился кататься на квадроцикле в лес, и пропал. На телефонные звонки мужчина не отвечал, вот родня и начала беспокоиться.

На поиски пропавшего выехали опергруппа Мензелинского гарнизона, сотрудники ОМВД, спасатели Набережночелнинского филиала ПРПСО МЧС России с кинологическим расчетом, глава сельского поселения, администрация района и волонтеры. Именнео последние смогли первыми отыскать мужчину, когда ночью прочесывали местность между селами Коноваловка и Подгорный Байлар. Доставленного к дому потерявшегося осмотрели медики. Они поставили предварительный диагноз: переохлаждение, ушиб грудной клетки и алкогольное опьянение. Но от госпитализации мужчина отказался.

- Материалы по факту въезда и нахождения в лесу потерявшегося гражданина будут направлены в административную комиссию лесного хозяйства для рассмотрения возможности возбуждения дела об административном правонарушении, - сообщили в МЧС Татарстана.

Напомним, в Татарстане сейчас действует особый противопожарный режима, а вместе с ним и ограничения на посещение лесов, поэтому в отношение водителя квадроцикла составлен протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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