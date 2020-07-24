2020-07-24T11:07:02+03:00
Происшествия

В Марий Эл 8-летняя девочка села за руль квадроцикла и попала в больницу

Ребенок получил травмы различной степени яжести
Лика ИСАЕВА
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С места ДТП девочку увезли в больницу на "скорой".С места ДТП девочку увезли в больницу на "скорой".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Довольно необычное дорожно-транспортное происшествие с квадроциклом произошло вчера, 23 июля, в 10.00 в поселке Голубой Советского района республики.

Там, по предварительным данным, 8-летняя девочка села за руль квадроцикла. Ребенок в сиду возраста не справился с управлением техники, и во время поворота вылетел из седла. Девочка выпала на дорогу и получила травмы различной степени тяжести. С места происшествия ее срочно доставили в местную ЦРБ.

- По факту аварии сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МВД республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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