В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
На Московском шоссе столкнулись легковушка, грузовик и мотоцикл
С места произошедшего 26-летний мужчина был госпитализирован.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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У дома №32 на Московском шоссе в Ульяновске произошла массовая авария. В 14.35 там столкнулись легковушка “Лада Гранта”, мотоцикл “Ямаха R-1” и грузовик “Газ 330202”, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
По предварительным данным 48-летний водитель “Лады” перестраивался влево, но не пропустил мотоцикл, который ехал в попутном направлении. От удара водитель последнего потерял управление и врезался в грузовик, который ехал рядом.
В результате аварии пострадал 26-летний байкер. С места произошедшего мужчина был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU