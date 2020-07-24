В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер

24 Июль 2020 2020-07-24T16:34:47+03:00

С места произошедшего 26-летний мужчина был госпитализирован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Московском шоссе столкнулись легковушка, грузовик и мотоцикл

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У дома №32 на Московском шоссе в Ульяновске произошла массовая авария. В 14.35 там столкнулись легковушка “Лада Гранта”, мотоцикл “Ямаха R-1” и грузовик “Газ 330202”, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

По предварительным данным 48-летний водитель “Лады” перестраивался влево, но не пропустил мотоцикл, который ехал в попутном направлении. От удара водитель последнего потерял управление и врезался в грузовик, который ехал рядом.

В результате аварии пострадал 26-летний байкер. С места произошедшего мужчина был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU