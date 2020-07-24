2020-07-24T16:47:19+03:00
Общество

В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов

Деньги он брал из фонда оплаты за коммунальные услуги
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Данное нарушение выявила прокуратура, материалы проверки отправлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.Данное нарушение выявила прокуратура, материалы проверки отправлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Жильцы ТСЖ "Премьер" в Чебоксарах поинтересовались у председателя отчетом о том, куда тратятся собранные ими деньги. Не получив внятного ответа, написали заявление в прокуратуру.

Проведенная надзорная проверка оказалась весьма информативной. Оказывается, из-за председателя ТСЖ успел задолжать и по коммунальным платежам. Кроме того, мужчина также был должен и алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Именно последний вопрос председатель и решал за счет собранных с жильцов денег, беря их из фонда оплаты за коммунальные услуги.

Собранные материалы прокуратура Чувашии передала в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трех татарстанцев обвиняют в убийстве соседа и поджоге его машины
В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
В Татарстане фирма за сброс отходов на почву заплатит 40 тысяч рублей штрафа
В Марий Эл приятели заказали проституток и потеряли деньги
В массовом ДТП в Ульяновске пострадал байкер
В Чувашии ГИБДД остановило "Ладу" с пьяной женщиной-водителем, которая везла двоих детей
24 июля на казанском озере Лесное активисты с дайверами РГО собрали 30 мешков мусора
В Татарстане на заблудившегося водителя квадроцикла решили наказать за нарушение противопожарного режима
ВТБ открывает счета для ИП за 20 минут
ГИБДД Татарстана и Госсовет республики за новый законопроект для электро-самокатов и сегвеев
И.о. главы Минэкономразвития Чувашии назначен Дмитрий Краснов
В Татарстане на чиновников Исполкома завели уголовное дело за несуществующий ремонт служебных BMW Х5 и Porsche Cayenne
В Казани на трассе к аэропорту хотят разрешить скорость до 100 км/ч
В Ульяновской области водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП и скрылся
В детсаду №2 Новочебоксарска работал сотрудник, зараженный коронавирусом
ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего погашают кредиты
Рустам Минниханов утвержден в качестве кандидата на выборы президента Татарстана 2020
«Я, конечно, экстремальный человек…»: Рустам Минниханов на встрече в Казани с пилотажной группой «Стрижи»
На 24 июля 2020 года в Чувашии скончался еще один зараженный коронавирусом
С 1 сентября 2020 года в Татарстане заработает суперсервис “Я школьник”
В Казани прокуратура ищет виновных в затоплении улиц после дождя
В Марий Эл 8-летняя девочка села за руль квадроцикла и попала в больницу
Из-за пандемии коронавируса родительские собрания в школах Татарстана могут пройти в онлайн-формате
За полгода в Набережных Челнах скончались 2,6 тысяч человек
Татарстан попал в топ-5 регионов России с самой вкусной едой
В Казани нашли живой пенсионерку, которая вышла погулять с собакой и пропала