В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов

24 Июль 2020 2020-07-24T16:47:19+03:00

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Жильцы ТСЖ "Премьер" в Чебоксарах поинтересовались у председателя отчетом о том, куда тратятся собранные ими деньги. Не получив внятного ответа, написали заявление в прокуратуру.

Проведенная надзорная проверка оказалась весьма информативной. Оказывается, из-за председателя ТСЖ успел задолжать и по коммунальным платежам. Кроме того, мужчина также был должен и алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Именно последний вопрос председатель и решал за счет собранных с жильцов денег, беря их из фонда оплаты за коммунальные услуги.

Собранные материалы прокуратура Чувашии передала в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU