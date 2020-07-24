В Чувашии директор ТСЖ оплачивал алименты за счет жильцов
Жильцы ТСЖ "Премьер" в Чебоксарах поинтересовались у председателя отчетом о том, куда тратятся собранные ими деньги. Не получив внятного ответа, написали заявление в прокуратуру.
Проведенная надзорная проверка оказалась весьма информативной. Оказывается, из-за председателя ТСЖ успел задолжать и по коммунальным платежам. Кроме того, мужчина также был должен и алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Именно последний вопрос председатель и решал за счет собранных с жильцов денег, беря их из фонда оплаты за коммунальные услуги.
Собранные материалы прокуратура Чувашии передала в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU