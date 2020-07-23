2020-07-23T18:21:07+03:00
Происшествия

В Казани экс-председателя «Центральная сберкасса», похитившего 160 миллионов рублей, приговорили к 5 годам колонии

От его действий пострадали 409 пайщиков
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

В Казани 42-летнего экс-председателя кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1» признали виновным в крупном мошенничестве, а также в легализации похищенных им денег. Отметим, что речь идет о суме более 160 миллионов рублей.

Как было доказано в суде эти деньги экс-председатель с 2015 по 2017 года обманом похитил у 409 пайщиков указанных кооперативов.

При этом мужчина успел легализовать из этой суммы свыше 96 миллионов рублей, купив на них от имени подконтрольных ему фирм 42 грузовых и легковых автомобилей, а также вагон-домов.

- Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Также был сохранен и арест на имущество экс-председателя. Иски же пострадавших о возмещении причиненного им ущерба рассмотрит гражданский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане после ремонта открыли участок дороги “Чистополь - Аксубаево - Нурлат”
В Казани экс-председателя «Центральная сберкасса», похитившего 160 миллионов рублей, приговорили к 5 годам колонии
Рустам Минниханов лично встретится с группой высшего пилотажа “Стрижи”
В Татарстане выросло количество заболевших вирусной пневмонией
В Татарстане адвоката будут судить за попытку обмана на 2,5 миллиона рублей
В 2020 году Татарстане хотят открыть магазины без покупателей
В Марий Эл мужчину будут судить за жестокое убийство семьи из трех человек
Казань вошла в топ-5 популярных городов России для путешествий в августе 2020 года
В Татарстане муж-дебошир дважды за месяц избивал супругу и попытался зарезать ее
В Татарстане может появится первая в России бондовая зона для интернет-торговли
В Татарстане на реке Кама ветер унес катамаран вместе с туристами
В Ульяновской области построят солнечные электростанции за 1,9 миллиарда рублей
СУ СКР Татарстана: чиновник и директор-депутат похитили 1,5 миллионов рублей, выделенных на побелку деревьев
В Казань с рабочим визитом прибыл полпред президента России в ПФО Игорь Комаров
Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани
В Ульяновской области скончались еще двое зараженных коронавирусом
НКЦ "Казань" официально переименован
В Казани Русское географическое общество проведёт экологическую акцию на озере Лесном
В Ульяновске фура сбила насмерть велосипедиста на "зебре"
С начала года в Ульяновской области создали 14,2 тысячи рабочих мест