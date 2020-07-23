В Казани экс-председателя «Центральная сберкасса», похитившего 160 миллионов рублей, приговорили к 5 годам колонии

23 Июль 2020 2020-07-23T18:21:07+03:00

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В Казани 42-летнего экс-председателя кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1» признали виновным в крупном мошенничестве, а также в легализации похищенных им денег. Отметим, что речь идет о суме более 160 миллионов рублей.

Как было доказано в суде эти деньги экс-председатель с 2015 по 2017 года обманом похитил у 409 пайщиков указанных кооперативов.

При этом мужчина успел легализовать из этой суммы свыше 96 миллионов рублей, купив на них от имени подконтрольных ему фирм 42 грузовых и легковых автомобилей, а также вагон-домов.

- Свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима. Данное решение пока не вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Также был сохранен и арест на имущество экс-председателя. Иски же пострадавших о возмещении причиненного им ущерба рассмотрит гражданский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU