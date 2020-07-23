В Татарстане адвоката будут судить за попытку обмана на 2,5 миллиона рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T17:08:35+03:00

Утверждается, что ему все же удалось вытянуть у своих жертв миллион, тем даже пришлось обращаться в ФСБ

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33-летнего адвоката обвиняют в покушении на мошенничество. Как следует из материалов уголовного дела, еще в 2015 году Высокогорский районный суд приговорил одного из местных жителей за мошенничество к 2,5 годам колонии. Мужчина направил на этой апелляцию в Верховный суд Татарстана. По версии следствия, адвокат убедил родственников осужденного в том, что он за 2,5 миллиона рублей может добиться условного наказания без реального лишения свободы. Эти деньги якобы предназначались сотрудникам суда.

Родственники передали адвокату 1 миллион рублей, а остальную часть озвученной суммы пообещали отдать после решения в их пользу. Но высшая инстанция оставила приговор мужчине без изменений.

Утверждается, что адвокат обещал вернуть взятый миллион, но не сделал этого. Он начал даже скрываться от родственников осужденного. Те в итоге обратились с заявлением на него в ФСБ. Мужчину задержали.

- Свою вину адвокат не признал и отказался от дачи показаний. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU