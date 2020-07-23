В Татарстане может появится первая в России бондовая зона для интернет-торговли

23 Июль 2020 2020-07-23T15:10:12+03:00

С такой инициативой к главе Минфина РФ обратился лично президент республики Рустам Минниханов

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В Татарстане может появится первая в России бондовая зона (район, где действует особый налоговый и таможенный режим - Ред.) для трансграничной интернет-торговли. С такой инициативой к министру финансов страны Антону Силуанову обратился лично президент республики Рустам Минниханов.

Бондовые склады, по мнению Минниханова, могут стать спешным инструментом регулирования импорта в почтовых отправлениях в адрес физических лиц с упрощенной системой администрирования таможенных сборов и платежей с каждого отправления.

Сейчас идет формирование рабочей группы, которая будет создавать дорожную карту по реализации проекта и трудиться над предложениями, которые после будут вынесены на федеральный уровень.

ИСТОЧНИК KP.RU