В Татарстане может появится первая в России бондовая зона для интернет-торговли
В Татарстане может появится первая в России бондовая зона (район, где действует особый налоговый и таможенный режим - Ред.) для трансграничной интернет-торговли. С такой инициативой к министру финансов страны Антону Силуанову обратился лично президент республики Рустам Минниханов.
Бондовые склады, по мнению Минниханова, могут стать спешным инструментом регулирования импорта в почтовых отправлениях в адрес физических лиц с упрощенной системой администрирования таможенных сборов и платежей с каждого отправления.
Сейчас идет формирование рабочей группы, которая будет создавать дорожную карту по реализации проекта и трудиться над предложениями, которые после будут вынесены на федеральный уровень.
ИСТОЧНИК KP.RU
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