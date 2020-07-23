2020-07-23T16:57:20+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчину будут судить за жестокое убийство семьи из трех человек

Свою вину он до сих пор не признает
Лика ИСАЕВА
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Фото: Александр ЧЕРНОВФото: Александр ЧЕРНОВ
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В Марий Эл в суд передали материалы уголовного дела по расследованию убийства трех человек - 31-летней женщины ее 14-летнего сына и 11-летней дочери.

На скамью подсудимых сядет 48-летний бывший муж родной тети убитой женщины. По версии следствия, после развода с супругой он затаил обиду на ее родню, которая поддержала женщину в решении расстаться.

Длилось все это с 2010 года. А 31 марта 2020 года, как полагает следствие, рано утром обвиняемый приехал из татарстанского Зеленодольска в Волжск, ворвался в квартиру к племяннице бывшей жены, и начал резать прихваченным из дома ножом всех, кто там был. В итоге на теле женщины эксперты насчитали более 40 ударов, более 10 ударов на теле ее сына и более 5 ударов на теле дочери. Скрывшегося злоумышленника задержали спустя пару дней в Зеленодольске.

- Обвиняемый не признал вину в совершении убийств, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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