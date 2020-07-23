Казань вошла в топ-5 популярных городов России для путешествий в августе 2020 года

23 Июль 2020 2020-07-23T16:20:23+03:00

Гости здесь останавливаются в среднем на 4,8 ночи, тратя на проживания 2 151 рубль в сутки

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Казань стала четвертой в топ-5 городов России для путешествий в августе 2020 года. Гости столицы Татарстана останавливаются в среднем на 4,8 ночи, тратя на проживания 2 151 рубль в сутки. К такому выводу пришли специалисты Tvil.ru. При анализе они не учитывали курортные поселки страны.

Казань в рейтинге опередили Петрозаводск (6,6 ночей за 5 140 рублей в сутки), Ростов-на-Дону (1 ночь за 2 267 рублей в сутки) и Санкт-Петербург (6,3 ночи за 3 162 рубля в сутки).

Напомним, ранее Правительство России выделило 15 миллиардов рублей для кэшбека россиянам, купившим туры внутри страны. В программу включили 45 направлений, в том числе и Татарстан.

За тур сюда можно получить кэшбек в размере 5 тысячи рублей, а при его стоимости от 50 тысяч рублей возврат составит 10 тысяч, от 75 тысяч рублей – 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU