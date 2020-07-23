2020-07-23T13:56:39+03:00
Общество

В Ульяновской области построят солнечные электростанции за 1,9 миллиарда рублей

Проект будет реализовываться в два этапа
Алина ГАБДУЛИНА
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Соглашение с инвестором уже подписано.Соглашение с инвестором уже подписано.
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В Ульяновской области построят солнечные электростанции общей мощностью 19,6 МегаВатт. Соответствующее соглашение с инвестором подписало правительство региона, а также местные Министерство энергетики и Корпорация развития. Проект потребует более 1,9 миллиарда рублей.

Сейчас проводятся проектно-изыскательные работы. Последующее строительство же будет проводиться в два этапа: в 2021 году в эксплуатацию введут первую очередь солнечной электростанции мощностью 9,8 МВт, а в 2022 году - вторую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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