В Ульяновской области построят солнечные электростанции за 1,9 миллиарда рублей
Проект будет реализовываться в два этапа
Соглашение с инвестором уже подписано.
Изменить размер текста:
В Ульяновской области построят солнечные электростанции общей мощностью 19,6 МегаВатт. Соответствующее соглашение с инвестором подписало правительство региона, а также местные Министерство энергетики и Корпорация развития. Проект потребует более 1,9 миллиарда рублей.
Сейчас проводятся проектно-изыскательные работы. Последующее строительство же будет проводиться в два этапа: в 2021 году в эксплуатацию введут первую очередь солнечной электростанции мощностью 9,8 МВт, а в 2022 году - вторую.
ИСТОЧНИК KP.RU