В Татарстане после ремонта открыли участок дороги “Чистополь - Аксубаево - Нурлат”

23 Июль 2020 2020-07-23T17:43:38+03:00

Там был уложен новый слой асфальта, укреплены обочины, а также установлены новые сигнальные столбики и знаки

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В Чистопольском районе Татарстана после ремонта открыли участок дороги “Чистополь - Аксубаево - Нурлат” с 33,6 по 34,8 километры. Там уложили новый слой асфальта, нанесли разметку, укрепили обочины, установили 78 сигнальный столбика и 24 новых знака.

- Дорога запроектирована по нормативам 4 технической категории с 2 полосами движения и шириной проезжей части 7 метров, - замечают в пресс-службе Минтранспорта Татарстана - По данной дороге проходят автобусные и школьные маршруты, соединяя города Чистополь, Аксубаево и Нурлат.

Заметим, что ремонтные работы на этом участке проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU