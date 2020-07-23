В Ульяновской области скончались еще двое зараженных коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T11:59:18+03:00

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В Ульяновской области подтвердились еще две смерти зараженных коронавирусом. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Так, жертвами COVID-19 в регионе стали уже 65 человек.

Заметим, что с начала пандемии в области заразились 8 247 человек. Несмотря на то, что сейчас 5 523 из них выздоровели, все местные "ковидные" госпитали, ровно как и дополнительные госпитальные базы заполнены на 100%. Тяжелее всего болезнь переносят пенсионеры, медики и люди с лишним весом.

ИСТОЧНИК KP.RU