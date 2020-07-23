Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани
Сделано это будет за счет шести участков Лаишевского района
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Границы Казани будут расширены за счет шести участков Лаишевского района. Соответствующий закон накануне подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Среди прочего, в состав города войдут участок учебного центра МВД республики «Динамо» площадью 31,1 гектар, участок земли сельхозназначения площадью 30 гектар, участок земли под индивидуальную жилую застройку площадью 2 гектара и два участка земли сельхозназначения площадью 0,1 гектар.
Согласно документу, закон вступит в силу с 16 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU