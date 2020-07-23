Рустам Минниханов подписал закон о расширении границ Казани

23 Июль 2020 2020-07-23T12:14:49+03:00

Сделано это будет за счет шести участков Лаишевского района

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Границы Казани будут расширены за счет шести участков Лаишевского района. Соответствующий закон накануне подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Среди прочего, в состав города войдут участок учебного центра МВД республики «Динамо» площадью 31,1 гектар, участок земли сельхозназначения площадью 30 гектар, участок земли под индивидуальную жилую застройку площадью 2 гектара и два участка земли сельхозназначения площадью 0,1 гектар.

Согласно документу, закон вступит в силу с 16 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU