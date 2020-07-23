С начала года в Ульяновской области создали 14,2 тысячи рабочих мест

Правда, 725 новых рабочих мест временные, а 644 - сезонные. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С начала 2020 года в Ульяновской области, несмотря на пандемию коронавируса, создали 14 187 новых рабочих мест. Более 5 тысяч из них - высокопроизводительные, 725 - временные, а 644 - сезонные.

- В рамках реализации инвестпроектов создано 1363 рабочих места, в сфере малого и среднего бизнеса — 9 502. Больше всего их появилось в отраслях, которые курируются Минсельхозом — 5 505 — и Минпромтрансом — 3 214 новых рабочих мест, - отмечают в пресс-службе правительства региона.