В Набережных Челнах в аварии с маршруткой пострадали 8 человек

23 Июль 2020 2020-07-23T09:29:39+03:00

Все они находятся в больнице

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В аварии, произошедшей вечером 22 июля в Набережных Челнах, пострадали восемь пассажиров маршрутного микроавтобуса. На проспекте Сююмбике столкнулись маршрутка и иномарка "Хонда Цивик". Сразу после аварии автобус перевернулся, пострадали люди.

Все они доставлены в больницу. Состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в Минздраве Татарстана.

Расследование столкновения "Хонды Цивик" и микроавтобуса взяли на контроль в прокуратуре республики.

Тем временем стали известны некоторые подробности произошедшего. Видеорегистратор одного из автомобилей снял, как на зажегшейся "красный" выезжает микроавтобус с пассажирами, и в него врезается легковушка.

ИСТОЧНИК KP.RU