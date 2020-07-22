В Елабуге за фотосессию подростка на памятнике воинам-интернационалистам накажут его родителей

22 Июль 2020 2020-07-22T19:12:43+03:00

На них составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей

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В соцсетях появилось фото памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне - возле пограничного столба стоит воин, чуть сзади виден БТР. Но на шее, на плечах памятника, сидит живой парень. Подросток весело улыбается.

Жители Елабуги признали в памятнике местную достопримечательность, а вскоре опознали и подростка. Им оказался местный 14-летний школьник.

"Фотомодель" и родителей вызвали в полицию. Со взрослыми провели беседу о патриотизме и необходимости соблюдать уважение к памяти погибшим. Для закрепления беседы в отношении родителей подростка составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Самого мальчика, залезшего на памятник, взяли на учет, материалы по нему были направлены в комиссию Елабуги по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU