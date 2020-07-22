2020-07-22T19:12:43+03:00
Происшествия

В Елабуге за фотосессию подростка на памятнике воинам-интернационалистам накажут его родителей

На них составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось фото памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне - возле пограничного столба стоит воин, чуть сзади виден БТР. Но на шее, на плечах памятника, сидит живой парень. Подросток весело улыбается.

Жители Елабуги признали в памятнике местную достопримечательность, а вскоре опознали и подростка. Им оказался местный 14-летний школьник.

"Фотомодель" и родителей вызвали в полицию. Со взрослыми провели беседу о патриотизме и необходимости соблюдать уважение к памяти погибшим. Для закрепления беседы в отношении родителей подростка составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Самого мальчика, залезшего на памятник, взяли на учет, материалы по нему были направлены в комиссию Елабуги по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани грузчик признался в краже кирпича на 423 тысячи рублей
В Елабуге за фотосессию подростка на памятнике воинам-интернационалистам накажут его родителей
Организация видеонаблюдения на выборах главы Чувашии 2020 потребует 14,5 миллионов рублей
В Казани у пенсионерки в квартире нашли склад оружия и боеприпасов
В Йошкар-Оле продлили режим работы троллейбусов
В Йошкар-Оле на 3-летнюю девочку упал телевизор и она попала в больницу
Из-за коронавируса в Чебоксарах изменит режим работы фонтана на Красной площади
СамГУПС переходит на очный формат приема документов для поступления в вуз
Средняя зарплата в Марий Эл за январь-май 2020 года составила 30,3 тысячи рублей
В Набережных Челнах пьяный мужчина с чайником напал на фельдшера "скорой"
Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана
ВТБ запускает новую Travel-карту
В Йошкар-Оле 4-летний мальчик упал с высоты 5-го этажа и остался жив
В Татарстане только 19% молодых пар живут отдельно от родителей
В Марий Эл упал спрос на жилье в новостройках
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом
В Мамадышском районе обнаружили тело утонувшего мальчика
В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека