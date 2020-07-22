СамГУПС переходит на очный формат приема документов для поступления в вуз

22 Июль 2020 2020-07-22T16:08:10+03:00

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На следующей неделе Самарский государственный университет путей сообщения планирует перейти на очный формат приема документов для поступления в вуз. Вся необходимая информация будет размещена на официальном сайте университета, но уже сегодня известны предварительные условия перехода на очный формат.

Как пояснил и. о. ректора СамГУПС Виталий Асабин, очный формат приема документов будет проходить в обязательном порядке по предварительной записи с соблюдением всех необходимых мер безопасности, связанных с предупреждением распространения нового коронавируса, а также с учетом выполнения всех требований Роспотребнадзора.

- Очная форма традиционно более подходит для абитуриентов при подаче документов. Ребята могут получить максимально исчерпывающую информацию по университету. Ведь помимо направлений обучения и специальностей подготовки будущих студентов интересуют вопросы организации быта и досуга, культурные и познавательные мероприятия, а также возможности для развития в период учебы, - отметил Виталий Асабин.

Например, часто абитуриенты задают вопросы по оснащенности спортивного комплекса в СамГУПС, который является одним из лучших в Самаре. В течение пяти лет обучения студенты могут воспользоваться бассейном, спортивными залами, заниматься в различных секциях и спортивных школах. Важно проинформировать ребят по условиям проживания в студенческих общежитиях, а это комфортабельные комнаты на двух-трех человек, современные душевые и санитарные комнаты, в общежитии есть Интернет, что важно для иногородних студентов для связи с близкими и родными.

Отметим, что, несмотря на пандемию и переход на дистанционные технологии, в целом приемная кампания в крупнейшем транспортном вузе Поволжья вызывает оптимизм. По мнению администрации вуза, предварительные результаты приема документов для поступления в электронном виде сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года. При этом подают документы не только выпускники самарских школ, но и ребята из всех регионов Приволжского федерального округа.

Ежедневно приемная комиссия обрабатывает в электронном виде свыше 50 пакетов документов от абитуриентов. На 16 июля в приемную комиссию университета поступило свыше 2 тысяч заявлений от абитуриентов, в том числе более 1800 заявлений на очную форму обучения.

Прием продлится до 18 августа для поступающих с результатами ЕГЭ и до 10 августа - для тех, кому предстоит сдавать вступительные испытания по математике, физике, русскому языку или обществознанию. К этой категории поступающих относятся инвалиды и дети-инвалиды, иностранные граждане, выпускники техникумов и колледжей, а также иностранных образовательных учреждений.

Важной датой станет 27 июля, когда будут опубликованы результаты ЕГЭ по физике. После этого университет ждет притока новых абитуриентов и увеличения количества поданных документов.

Минимальный балл в этом году составляет по математике 33 балла, по русскому языку и физике - 36 баллов. И еще одна особенность нынешней приемной кампании - инициатива СамГУПС по поддержке мотивированных абитуриентов, поступающих с высоким баллом ЕГЭ. Информация размещена на сайте вуза, и уже многие абитуриенты заинтересовались такой возможностью.

И. о. ректора СамГУПС Виталий Асабин:

«Поступающим на очную форму обучения школьникам с высоким баллом ЕГЭ предоставляется скидка на обучение. По сути, заинтересованный абитуриент, нацеленный на отличную учебу, может учиться в вузе бесплатно».

Сегодня динамика приемной кампании положительная, прием заявлений продолжается. Безусловно, важным этапом для школьников и для набора абитуриентов станет официальное опубликование результатов по ЕГЭ 27 июля. Ребята будут знать общее количество баллов и ориентироваться на вузы, в которые могут быть зачислены.

Мы рассчитываем на приток мотивированных, талантливых молодых людей, выбирающих востребованные специальности в транспортной сфере, транспортной логистике и экономике. Для этого в СамГУПС созданы мощная материально-техническая и лабораторная база, профессорско-преподавательский состав, все условия для обучения и личностного роста студентов.