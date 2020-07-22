В Набережных Челнах пьяный мужчина с чайником напал на фельдшера "скорой"

22 Июль 2020 2020-07-22T15:09:42+03:00

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Жительнице многоэтажки с улица Касимова в Набережных Челнах стало плохо вечером 18 июля и она вызвала себе "скорую". Но ожидание бригады показалось 48-летней женщине слишком долгим, и она вышла на улицу, чтобы самой встретить медиков.

В это время приехали врачи, и поднялись в квартиру к пациентке. Но при этом разминулись с ней. Они позвонили в дверь, которую открыл пьяный 54-летний мужчина. Увидев фельдшера, он напал на него - несколько раз ударил кулаком по голове, а потом и керамическим чайником для заварки.

Медик получил травму головы, сейчас он находится на больничном. Буйного мужчину задержали.

- По факту нападения на фельдшера "скорой помощи" возбуждено уголовное дело по статье "Побои", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU