2020-07-22T18:24:41+03:00
Происшествия

В Казани у пенсионерки в квартире нашли склад оружия и боеприпасов

Собранные полицейскими материалы переданы в СУ СКР Татарстана [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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Оперативники МВД Татарстана получили информацию, что в Казани у местной пенсионерки в квартире есть целый склад оружия.

Во время обыска ее жилья полицейские обнаружили и изъяли из различных тайников карманный пистолет «Sauer&Sohn», два самодельных револьвера, газовый пистолет Марголина «6П36», множество боеприпасов - 152 мелкокалиберных патрона, 310 пистолетных патронов, 25 револьверных патронов, 8 винтовочных патронов.

Также была найдена целая россыпь из основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов: револьверные стволы, ствольная коробка и затворы винтовок, боевые пружины пистолетов, капсюли-воспламенители и гильзы. Во время проверки изъятого оружия выяснилось, что найденный в квартире пенсионерки газовый пистолет Марголина «6П36-8» числится в розыске в связи с его утратой владельцем еще с 25 января 2007 года.

У самой пенсионерки поинтересовались, от кого же она собиралась обороняться, но та пояснила, что все найденной оружие ей не принадлежит. Это хранил приятель ее сына, нигде не работающий 69-летний мужчина, у которого раньше были проблемы с законом из-за подозрений в его причастности к незаконному обороту оружия.

- Все материалы переданы в СУ СКР Татарстан для принятия процессуального решения, - сообщили в МВД Татарстана.

В Казани у пенсионерки в квартире нашли склад оружия и боеприпасов.МВД по РТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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