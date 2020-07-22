В Йошкар-Оле на 3-летнюю девочку упал телевизор и она попала в больницу
Несчастный случай произошел вечером 21 июля в одной из квартир столицы Марий Эл. По предварительным данным, 3-летняя девочка попала в больницу с травмами различной степени тяжести - на нее упал телевизор.
Как уже успели установить следователи, телевизор был установлен на тумбочку, и упал, когда девочка проходила мимо нее.
Ребенок до сих пор находится в больнице.
- По факту получения травм ребенком проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - Следователем выясняются все обстоятельства произошедшего и по выясненным результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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