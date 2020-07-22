Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана
Президент России Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана Айрату Хайруллину и Эльмире Зариповой соответственно. Так был отмечен их вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания.
Вместе с тем благодарностью был отмечен и председатель комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и нацвопросам Айрат Зарипов. А почетную грамоту президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил зам премьер-министра Татарстана, полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин.
ИСТОЧНИК KP.RU