2020-07-22T14:46:13+03:00
Общество

Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана

Отмечен был их вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания
Алина ГАБДУЛИНА
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Почетную грамоту президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил зам премьер-министра республики Равиль Ахметшин.Почетную грамоту президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил зам премьер-министра республики Равиль Ахметшин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана Айрату Хайруллину и Эльмире Зариповой соответственно. Так был отмечен их вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания.

Вместе с тем благодарностью был отмечен и председатель комитета Госсовета республики по образованию, культуре, науке и нацвопросам Айрат Зарипов. А почетную грамоту президента России за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу получил зам премьер-министра Татарстана, полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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