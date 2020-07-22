В Мамадышском районе обнаружили тело утонувшего мальчика

Дети решили добраться до острова вплавь Фото: МЧС Татарстана

В Мамадышском районе республики водолазами МЧС республики обнаружено и поднято на берег тело 13-летнего школьника. Мальчик вместе с приятелями решил добраться вплавь до ближайшего островка на Вятке, но компания не рассчитала силы. В итоге один из детей утонул.

Его тело искали спасатели с вечера 21 июля, обнаружили утром 22 июля.

Выяснилось, что погибший школьник не умел плавать. На песчаный пляж дети пришли после того, как там закончили работу сотрудники ОСВОДа, которые контролировали излюбленное место отдыха мамадышцев. Школьников не остановили запрещающие купаться аншлаги, ни факт того, что приятель не умел плавать.

Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов Татарстана.