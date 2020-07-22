В Казани грузчик признался в краже кирпича на 423 тысячи рублей

22 Июль 2020 2020-07-22T19:18:32+03:00

И его отпустили, правда, под подписку об обязательной явке

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В полицию обратился предприниматель из Чебоксар. Мужчина обнаружил во время проверки склада на территории Советского района Казани крупную недостачу - исчезли 79 поддонов кирпича. Общая сумма пропавшего - более 420 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли быстро. Им оказался единственный сотрудник склада - 30-летний водитель погрузчика. На работу он устроился в январе, должен был заниматься отпуском кирпича, но вскоре решил зарабатывать самостоятельно. Он среди строителей нашел покупателя, которому начал продавать по сниженной цене кирпич, а вырученные деньги тратил на себя.

Всего полицейские установили девять эпизодов кражи со склада. Общая сумма пропавших кирпичей - 423 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

- Мужчина во всем признался. В отношении его была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU