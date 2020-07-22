2020-07-22T19:18:32+03:00
Происшествия

В Казани грузчик признался в краже кирпича на 423 тысячи рублей

И его отпустили, правда, под подписку об обязательной явке
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По данному факту было возбуждено уголовное дело.По данному факту было возбуждено уголовное дело.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В полицию обратился предприниматель из Чебоксар. Мужчина обнаружил во время проверки склада на территории Советского района Казани крупную недостачу - исчезли 79 поддонов кирпича. Общая сумма пропавшего - более 420 тысяч рублей.

Подозреваемого нашли быстро. Им оказался единственный сотрудник склада - 30-летний водитель погрузчика. На работу он устроился в январе, должен был заниматься отпуском кирпича, но вскоре решил зарабатывать самостоятельно. Он среди строителей нашел покупателя, которому начал продавать по сниженной цене кирпич, а вырученные деньги тратил на себя.

Всего полицейские установили девять эпизодов кражи со склада. Общая сумма пропавших кирпичей - 423 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

- Мужчина во всем признался. В отношении его была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани грузчик признался в краже кирпича на 423 тысячи рублей
В Елабуге за фотосессию подростка на памятнике воинам-интернационалистам накажут его родителей
Организация видеонаблюдения на выборах главы Чувашии 2020 потребует 14,5 миллионов рублей
В Казани у пенсионерки в квартире нашли склад оружия и боеприпасов
В Йошкар-Оле продлили режим работы троллейбусов
В Йошкар-Оле на 3-летнюю девочку упал телевизор и она попала в больницу
Из-за коронавируса в Чебоксарах изменит режим работы фонтана на Красной площади
СамГУПС переходит на очный формат приема документов для поступления в вуз
Средняя зарплата в Марий Эл за январь-май 2020 года составила 30,3 тысячи рублей
В Набережных Челнах пьяный мужчина с чайником напал на фельдшера "скорой"
Владимир Путин объявил благодарность главам Минцифразвития и Минтруда Татарстана
ВТБ запускает новую Travel-карту
В Йошкар-Оле 4-летний мальчик упал с высоты 5-го этажа и остался жив
В Татарстане только 19% молодых пар живут отдельно от родителей
В Марий Эл упал спрос на жилье в новостройках
Вместе выгоднее: смартфоны Xiaomi со скидками и подписка на фильмы и сериалы в подарок
В Ульяновской области скончались еще трое зараженных коронавирусом
В Мамадышском районе обнаружили тело утонувшего мальчика
В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека