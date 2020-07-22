2020-07-22T10:50:34+03:00
Происшествия

В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека

Предполагаемый виновник аварии отказался проходить тест на алкоголь
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла накануне у дома №9 на проспекте Академика Филатова.Авария произошла накануне у дома №9 на проспекте Академика Филатова.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 21 июля, на проспекте Академика Филатова в Ульяновске произошла массовая авария. В 09.08 у дома №9 столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ-2114, “Лада Гранта” и “Форд”.

По предварительным данным, 37-летний водитель “четырнадцатой” врезался в “Гранту” сзади, когда та стояла на красный сигнал светофора. От удара второе авто откинуло на “Форд”, который был справа и также стоял.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 35-летний пассажир были госпитализированы. 31-летнему водителю автомобиля Лада Гранта также потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

Отметим, что предполагаемый виновник аварии - водитель “четырнадцатой", от медицинского освидетельствования на алкоголь отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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