В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека

22 Июль 2020 2020-07-22T10:50:34+03:00

Авария произошла накануне у дома №9 на проспекте Академика Филатова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во вторник, 21 июля, на проспекте Академика Филатова в Ульяновске произошла массовая авария. В 09.08 у дома №9 столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ-2114, “Лада Гранта” и “Форд”.

По предварительным данным, 37-летний водитель “четырнадцатой” врезался в “Гранту” сзади, когда та стояла на красный сигнал светофора. От удара второе авто откинуло на “Форд”, который был справа и также стоял.

- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 35-летний пассажир были госпитализированы. 31-летнему водителю автомобиля Лада Гранта также потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

Отметим, что предполагаемый виновник аварии - водитель “четырнадцатой", от медицинского освидетельствования на алкоголь отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU