В Ульяновске в массовом ДТП пострадали три человека
Во вторник, 21 июля, на проспекте Академика Филатова в Ульяновске произошла массовая авария. В 09.08 у дома №9 столкнулись три легковых автомобиля: ВАЗ-2114, “Лада Гранта” и “Форд”.
По предварительным данным, 37-летний водитель “четырнадцатой” врезался в “Гранту” сзади, когда та стояла на красный сигнал светофора. От удара второе авто откинуло на “Форд”, который был справа и также стоял.
- В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 35-летний пассажир были госпитализированы. 31-летнему водителю автомобиля Лада Гранта также потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.
Отметим, что предполагаемый виновник аварии - водитель “четырнадцатой", от медицинского освидетельствования на алкоголь отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU