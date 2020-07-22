В Татарстане разыскивают тело утонувшего мальчика

22 Июль 2020 2020-07-22T09:03:42+03:00

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Вторые сутки в Мамадышском районе республики идут поиски 13-летнего мальчика, пропавшего на реке Вятка во время купания. Сообщение о том, что во время отдыха пропал ребенок, поступило спасателям МЧС Татарстана во вторник, 21 июля. Свидетелями происшествия стали приятели школьника. Они все впятером отправились на Вятку на Песчаный пляж. Купались, ныряли до тех пор, пока один из них не нырнул, а затем не выплыл на поверхность.

- На месте происшествия работаю спасатели ЗПСО №5 МЧС Татарстана, - сообщили в пресс-службе региона. - Патрулирование данного места в связи со стихийным интересом населения проводилось силами ОСВОД в период с 10.00 до 14.00 вторника, но дети пришли на пляж уже после отъезда специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU