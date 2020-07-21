В Татарстане скончались еще два человека с коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T20:11:35+03:00

Оба зараженных - молодые мужчины 31-го и 39-ти лет

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Сегодня, 21 июля, стало известно о двух новых летальных случаях коронавируса в Татарстане. Жертвами инфекции стали мужчины в возрасте 31-го и 39-ти лет.

Первый зараженный - житель Набережных Челнов - был госпитализирован в инфекционную больницу еще 1 июля. Болезнь у него протекла в средней степени тяжести. 11 числа на фоне острой респираторной недостаточности наступила смерть.

Второй зараженных проходил лечение во временном инфекционном госпитале на базе РКБ. У него COVID-19 проходил в тяжелой форме.

- С 22 июня пациент находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, проводилось специфическое лечение. 5 июля произошло ухудшение состояния на фоне имевшихся хронических заболеваний. 20 июля на фоне прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не возымели должного эффекта, зафиксирована смерть, - отмечают в региональном оперштабе.

Напомним, что с начала пандемии в республике выявили 5 278 случаев коронавируса. По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, на данный момент вылечились 4 139 зараженных, скончался - 31. При этом, у федерального штаба другие цифры: 4 205 выздоровевших и 21 скончавшийся.

ИСТОЧНИК KP.RU