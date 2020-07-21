В Казани троллейбус снес столб и оборвал провода
Падение столба, который по предварительным данным, снес троллейбус, попало на камеру видеорегистратора следующей сзади автомашины. Все произошло на проспекте Ямашева на границе Ново-Савиновского и Советского районов столицы Татарстана. Троллейбус протащил столб вслед за собой и оборвал провода.
По тротуару в этот момент ехал велосипедист. Он врезался в упавший перед ним столб, но успел соскочить со своего двухколесного транспорта.
По предварительным данным, в этом происшествии никто не пострадал.
В Казани троллейбус снес столб и оборвал провода.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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