21 Июль 2020 2020-07-21T15:48:02+03:00

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Падение столба, который по предварительным данным, снес троллейбус, попало на камеру видеорегистратора следующей сзади автомашины. Все произошло на проспекте Ямашева на границе Ново-Савиновского и Советского районов столицы Татарстана. Троллейбус протащил столб вслед за собой и оборвал провода.

По тротуару в этот момент ехал велосипедист. Он врезался в упавший перед ним столб, но успел соскочить со своего двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в этом происшествии никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/791792" frameborder="0"></iframe> В Казани троллейбус снес столб и оборвал провода.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU