Минздрав Татарстана объяснил почему бабушке из Азнакаево зашили глаз без наркоза

21 Июль 2020 2020-07-21T15:55:19+03:00

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Оперативно разобрались в истории, про которую рассказала жительница Азнакаево. Ее 78-летняя мать получила травму глаза, упав на колышек в саду. Женщина рассказала в соцсетях, что "скорая" приехала только через час, а в больнице зашивали рану "на живую", без анестезии. Да еще и пенсионерку в кресле удерживала медсестра, когда та во время операции нервничала.

В Минздраве Татарстана рассказали, что общий наркоз женщине был противопоказан, поэтому сделали местный. Во время оказания хирургической помощи раны верхнего и нижнего левого века зашивали с применением новокаина. Во время операции обеспокоенную женщину были вынуждены придерживать, чтобы пенсионерка не могла нечаянно помешать хирургу оказывать ей помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU