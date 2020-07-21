В Набережных Челнах ищут начальника управления по делам молодежи
В Набережных Челнах собираются объявить открытый конкурс на должность начальника управления по делам молодежи. Об этом договорились глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов и мэр города Наиль Магдеев.
- Это архиважная должность в масштабах молодежной политики республики, интересное направление работы и очень крутая возможность не только проявить себя, но и создать значимые проекты для молодежи в Набережных Челнах. Скоро расскажем подробности и условия участия в конкурсе, ждем самых талантливых и неравнодушных! - написал Фаттахов на своей странице в социальной сети.
Вместе с тем было решено проводить в татарстанском автограде ежегодный конкурс грантов для молодежи от имени мэра.
ИСТОЧНИК KP.RU