В Набережных Челнах ищут начальника управления по делам молодежи

21 Июль 2020 2020-07-21T13:46:47+03:00

В скором времени будет объявлен открытый конкурс на эту должность

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В Набережных Челнах собираются объявить открытый конкурс на должность начальника управления по делам молодежи. Об этом договорились глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов и мэр города Наиль Магдеев.

- Это архиважная должность в масштабах молодежной политики республики, интересное направление работы и очень крутая возможность не только проявить себя, но и создать значимые проекты для молодежи в Набережных Челнах. Скоро расскажем подробности и условия участия в конкурсе, ждем самых талантливых и неравнодушных! - написал Фаттахов на своей странице в социальной сети.

Вместе с тем было решено проводить в татарстанском автограде ежегодный конкурс грантов для молодежи от имени мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU