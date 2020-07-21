В Йошкар-Оле почти на год перекрыли движение по участку улицы Карла Маркса
Там будут проводить ремонтные работы
Фото: pixabay.com
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Во вторник, 21 июля, в Йошкар-Оле ограничили движение и стоянку автомобилей по проезду между домом №109а на улице Карла Маркса и территорией незавершенного строительства. Почти год - вплоть до 20.00 1 июля 2021-го - там будут проводиться ремонтные работы, сообщает администрация города.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выезде из дома и заранее продумывать свой маршрут, находя пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU