В Йошкар-Оле почти на год перекрыли движение по участку улицы Карла Маркса

21 Июль 2020 2020-07-21T18:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 июля, в Йошкар-Оле ограничили движение и стоянку автомобилей по проезду между домом №109а на улице Карла Маркса и территорией незавершенного строительства. Почти год - вплоть до 20.00 1 июля 2021-го - там будут проводиться ремонтные работы, сообщает администрация города.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выезде из дома и заранее продумывать свой маршрут, находя пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU