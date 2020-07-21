В Казани неизвестный из рогатки обстрелял 12-летнюю девочку
В больницу обратились родители 12-летней девочки, проживающей на улице Минской в столице Татарстана. Она жаловалась на резкую боль в голове, которая проявилась внезапно - кто-то выстрелил ей в затылок. В этот момент, по словам школьницы, она сидела на лавочке во дворе многоэтажки.
Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Девочку тут же госпитализировали.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"
- Следствие разыскивает неизвестного, который выстрелил, предположительно из рогатки, в голову девочки металлическим шариком. На месте происшествия во время осмотра было обнаружено еще четыре таких металлических шарика, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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