2020-07-21T14:58:17+03:00
Происшествия

В Казани неизвестный из рогатки обстрелял 12-летнюю девочку

Ребенок получил серьезную травму головы и был госпитализирован
Лика ИСАЕВА
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Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.Медики диагностировали у школьницы закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В больницу обратились родители 12-летней девочки, проживающей на улице Минской в столице Татарстана. Она жаловалась на резкую боль в голове, которая проявилась внезапно - кто-то выстрелил ей в затылок. В этот момент, по словам школьницы, она сидела на лавочке во дворе многоэтажки.

Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Девочку тут же госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"

- Следствие разыскивает неизвестного, который выстрелил, предположительно из рогатки, в голову девочки металлическим шариком. На месте происшествия во время осмотра было обнаружено еще четыре таких металлических шарика, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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