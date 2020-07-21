В Чебоксарах построят планетарий за 800 миллионов рублей

21 Июль 2020 2020-07-21T17:44:03+03:00

Строительство планетария потребует два года и завершится в 2025 году. Фото: Валерий РОМАНОВ

Работы по его возведению, правда, начнутся лишь в 2023 году

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Стало известно, что в Чебоксарах все-таки появится планетарий. Согласно комплексной программе развития Чувашии на ближайшие пять лет, его строительство начнется в 2023 году. Работы потребуют более 800 миллионов рублей. Большая часть средств - 641,2 миллиона рублей - должны быть выделены из федерального бюджета, оставшаяся часть - 160,3 миллиона - из консолидированного бюджета региона.

Заметим, что проектно-сметная документация объекта уже готова, но ждет ряда поправок. Площадь будущего планетария составит порядка 4 тысяч квадратных метров. Его строительство должно завершиться в 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU