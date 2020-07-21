Коронавирус в Чувашии 21 июля 2020 года: скончался еще один зараженный
С начала пандемии в регионе выявили 6 310 случаев COVID-19
Вместе с тем накануне в регионе были выписаны 20 ранее зараженных человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки в Чувашии выявили еще 46 случаев коронавируса. Вместе с тем накануне в регионе были выписаны 20 ранее зараженных человек, и подтвердилась смерть очередного инфицированного. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.
Так, с начала пандемии в республике зафиксировано 6 310 случаев COVID-19. На данный момент 3 405 зараженных выздоровели, 50 - скончались. Болеют сейчас 2 855 жителей Чувашии.
По данным местного Роспотребнадзора, в республике проведено 127 360 тестов на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU