В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы возбудили уголовное дело

21 Июль 2020 2020-07-21T17:41:21+03:00

В суд также был направлен иск о запрете деятельности по эксплуатации аттракциона "Роупджампинг". Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Это было сделано с подачи прокуратуры

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Надзорный орган республики обратил внимание на объявление об экстремальном отдыхе - прыжках с высокой трубы промышленного предприятия на территории Зеленодольска.

В соцсетях появился даже видеоролик, но специалисты сразу обратили внимание на то, что эти прыжки проводятся без специальных креплений. Да и разрешительных документов на использование данного объекта у организаторов прыжков не оформлены. Следовательно, безопасность экстремального развлечения находится под большим сомнением.

- Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников развлечения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

На основании проведенной проверки в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

А в суд направлен иск о запрете деятельности по эксплуатации аттракциона "Роупджампинг". Куда в итоге по требованию прокуратуры ограничен доступ посторонних лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU