В Татарстане на организатора прыжков с промышленной трубы возбудили уголовное дело
Надзорный орган республики обратил внимание на объявление об экстремальном отдыхе - прыжках с высокой трубы промышленного предприятия на территории Зеленодольска.
В соцсетях появился даже видеоролик, но специалисты сразу обратили внимание на то, что эти прыжки проводятся без специальных креплений. Да и разрешительных документов на использование данного объекта у организаторов прыжков не оформлены. Следовательно, безопасность экстремального развлечения находится под большим сомнением.
- Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью участников развлечения, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
На основании проведенной проверки в СУ СКР Татарстана возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
А в суд направлен иск о запрете деятельности по эксплуатации аттракциона "Роупджампинг". Куда в итоге по требованию прокуратуры ограничен доступ посторонних лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU