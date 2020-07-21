В Ульяновской области “Лексус” оказался под колесами фуры: среди пострадавших двое детей

21 Июль 2020 2020-07-21T13:13:35+03:00

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В понедельник, 20 июля, на 71 километре 750 метре автодороги “Ульяновск - Димитровград - Самара” произошла авария. В 17.00 там столкнулись автомобиль "Лексус NX-200" и "Скания G 400»" с полуприцепом. По предварительным данным, водитель внедорожника поворачивала налево, но не пропустила фуру, которая двигалась во встречном направлении прямо по главной дороге.

В результате аварии пострадали 31-летняя водитель “Лексуса”, а также двое ее несовершеннолетних пассажиров - дети в возрасте 5 и 2 лет. Все они были госпитализированы с места произошедшего, сообщает УГИБДД Ульяновской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области

ИСТОЧНИК KP.RU