2020-07-20T22:52:18+03:00
Общество

Глава администрации Чебоксар раскритиковал подрядчиков, которые тормозят с благоустройством дворов

Алексей Ладыков обозначил, что переговоры с руководителями этих фирм нужно вести вместе с сотрудниками прокуратуры
Андрей МАРЬЯНОВ
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Фото: с сайта gcheb.cap.ruФото: с сайта gcheb.cap.ru
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В 2020 году Чебоксарам выделили крупную сумму на ремонт 110 дворов. Работы вроде бы и идут, но ряд объектов уже стали проблемными. Так, на еженедельной планерке глава администрации города Алексей Ладыков раскритиковал фирмы подрядчиков, которые тормозят с благоустройством дворов. Досталось АО «СЗ «ТУС», работающему в Ленинском районе города, ООО «Стройтех» - в Московском районе.

- Десятки тысяч людей ждут изменений и в итоге их не увидят! Недобросовестные компании берутся за объекты, снижая цены на аукционах. В результате не имеют для выполнения работ ни сил, ни средств, - заявил Алексей Ладыков. - Две недели назад во время объезда территорий нам давали обещания исправить ситуацию, но ничего не происходит.

В итоге сити-менеджер обозначил, что теперь переговоры с этими подрядчиками нужно вести вместе с сотрудниками прокуратуры, найти возможность в короткие сроки расторгнуть контракты с такими фирмами и включать их в реестр недобросовестных, чтобы больше не пускать на строительный рынок Чебоксар.

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